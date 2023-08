Vyprodali jsme Strahov, těší frontmana „úžasného stvoření“ Bert & Friends

„Jako by Karel Svoboda potkal Davida Lynche,“ charakterizuje Národní divadlo v Praze kapelu Bert & Friends. Umí skloubit chytlavé melodie s nadsázkou a hudební sofistikovaností. Ostatně její členové jsou absolventi Konzervatoře Jaroslava Ježka.

„Jsem člověk, který si rád tvoří, a máme kapelu Bert & Friends, která je takové úžasné stvoření,“ představuje svou skupinu frontman Albert Romanutti. Hudební vzdělání se podle něj do tvorby promítá. „Skládat popové písničky je jako skládat vážnou hudbu. Různých rytmů, nástrojů je tam často třeba stejně jako v symfonickém orchestru,“ říká.

Skutečné ceny a fiktivní koncerty

Sama skupina se škatulkuje jako „Space Altruistic Progressive Psychedelic Melodic Jazz Rock Band“. Vychází z alternativy, má ale mainstreamový potenciál. A také ceny od kritiků a zástupců hudební branže.

Ceny Anděl kapelu zařadily do nominací na objev roku 2019, o rok později Bert & Friends sošku získali za nejlepší videoklip, a to k písni Piš mi básně. „Měl jsem z toho radost. Je to hezký symbol, ale nic, po čem bych prahnul,“ podotýká k hudebním oceněním Romanutti. Mezi jejich nejposlouchanější skladby patří Lambaláda.