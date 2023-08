Bojují i za nás a válka neskončila, připomínají v Olomouci fotografie z Ukrajiny

Kurátorský výběr z více než tisícovky fotografií chce přinést silné svědectví o strádání obyčejných lidí i o statečném boji za svobodu. Ukazují emoce jako strach, úzkost či bolest, ale dávají i prostor naději.

„Když se na ty fotografie díváte, vidíte stejná sídliště, jako jsou u nás, jediný rozdíl je, že na ně dopadly ruské bomby. To, co na těch fotografiích vidíme, se děje od západu až po východ Ukrajiny, to znamená i šest set kilometrů od nás. My si nemůžeme dovolit, jako si to nemůžeme dovolit koneckonců v celosvětovém měřítku, ignorovat lidské utrpení,“ podotýká ředitel muzea Ráliš.

Část společnosti je podle organizátorů výstavy z války unavená, právě tyto snímky mají zapůsobit jako připomínka, že válka je i po více než roce stále stejně hrozivá jako na začátku. „Tato výstava může být způsob, jak nepodléhat deziluzi, dezinformacím. Podívat se na fotky – navíc od špičkových ukrajinských fotografů – konfliktu se vší tou hrůzou, která ho provází a která prostě dopadá na obyčejné lidi, jako jsme my,“ míní Ráliš.