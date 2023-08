Martin Krajc polévá nymfy, spoléhá na náhodu

Nymfy jako podmanivé a zároveň prchavé bytosti, ale i – s odkazem na latinské pojmenování těchto rostlin – jako lekníny. Ženské figury na Krajcových malbách se pohybují v bezčasí, v zátiší mořského pobřeží i na pozadí modernistických interiérů, k čemuž autora přivedlo studium scénografie. „Krásky, ale na druhou stranu zrádné krásky,“ představuje své „nymfy“.

„V místech ztrácejícího se obzoru, v oblastech zlomu nebe a země, se vynořují přízračné nymfy, bytosti nacházející se mezi božským a lidským. Sporé údaje uvádějí, že nymfy nejsou nesmrtelné jako bohové, ačkoli jsou božského původu, a že jsou nebezpečné smrtelníkům. Jejich kouzlo je podmanivé tak, že se lidé přestávají ovládat a ocitají se na pokraji stavu označovaného jako nymfolepsie, zmiňovaného Nabokovem v Lolitě, knize, jež před lety byla Martinu Krajcovi blízká. Odezva svůdných nymf naplnila i jeho poslední obrazy,“ popisuje kurátor výstavy Karel Srp.

Proč jste to polil?

Krajc vystudoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru u Michaela Rittsteina a Vladimíra Skrepla. Do jeho obrazů se propsal i studijní pobyt v Madridu. „Potřeboval jsem se od těch figur trochu oprostit, uvolnit se, takže mě spíš bavilo plátno polívat. Ale ty fragmenty figury jsem tam zachoval, protože tam dělají další plán,“ prozradil Krajc.

Postup své tvorby popisuje jako „pět forem“. Malířský přístup zahrnuje několik vrstev, které se prolínají, od promyšleného tahu štětcem po zmíněné spontánní vylití barvy před dokončením obrazu. To do celého procesu vnáší princip nahodilosti.

„Polití vzniká horizontálně na zemi, pak to schne. Je čistě náhodné, jak se to rozprskne. Někdo třeba řekne, že by ten obraz byl dobrý, kdyby to tam nebylo, proč jste to polil – ale to mě na tom právě baví, ta náhoda,“ vysvětluje výtvarník.

Kdo chce vidět jeho výstavu Nymphae Perspicuae, ale na náhodu spoléhat nemusí. V DSC Gallery zůstane téměř do konce srpna.