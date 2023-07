Letní filmová škola promítne nové české filmy, připomene Almodovára a ocení Trojana

V Uherském Hradišti začíná Letní filmová škola. I letos je festival vhledem do novinek tuzemské kinematografie. Například jak zahajovací sci-fi Bod obnovy, tak závěrečný Úsvit je možné na festivalu vidět ještě před uvedením do kin. Ze zahraniční tvorby se aktuální ročník ohlíží například za filmy Pedra Almodovára, připomene také snímky letošního hlavního zahraničního hosta – artového filmaře Lava Diaze. Výroční cenu pořádající Asociace českých filmových klubů (AČFK) převezme nejen on, ale také třeba herec Ivan Trojan. Program Letní filmové školy trvá do 3. srpna.