Zemřel baskytarista Randy Meisner, spoluzakládal kapelu Eagles

Meisner v noci ze středy na čtvrtek v Los Angeles podlehl komplikacím souvisejícím s chronickým plicním onemocněním, uvedla kapela Eagles na svém webu.

„Jako původní baskytarista průkopnické country-rockové skupiny Poco stál Randy v čele hudební revoluce, která začala v Los Angeles na konci šedesátých let,“ připomíná skupina Eagles muzikantskou historii jednoho ze svých členů.

Eagles založil Randy Meisner na začátku semdesátých let v Los Angeles společně s bubeníkem Donem Henleyem a kytaristy Berniem Leadonem a Glennem Freyem. Frey a Henley tvořili ústřední autorskou dvojici, která z country rockové skupiny učinila jednoho z nejúspěšnějších zástupců kalifornské scény sedmdesátých let.

Meisner se podílel na hitech Take It Easy nebo The Best of My Love a pěvecky do popředí vystoupil ve skladbě Take It to the Limit. „Randy byl nedílnou součástí Eagles a měl zásadní podíl na počátečním úspěchu kapely. Jeho hlasový rozsah byl ohromující, jak je patrné z pro něj typické balady Take It to the Limit,“ ocenili Eagles v nekrologu někdejšího člena.

Začátek konce

Kvůli neshodám během turné k albu Hotel California v roce 1977 Meisner z kapely, která v té době byla na vrcholu popularity, odešel a vydal se na sólovou kariéru. Coby sólový hudebník se úspěchu Eagles nikdy nepřiblížil, i tak ale vydal hity jako Hearts On Fire a Deep Inside My Heart.

„Začátkem konce bylo, když jsme začali jezdit oddělenými limuzínami,“ řekl Meisner časopisu Rolling Stone. Podle magazínu se baskytarista navíc cítil svými spoluhráči tlačen, aby na koncertech vystoupil do popředí a zazpíval zmíněný hit Take It to the Limit.