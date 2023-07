Všechno je o. k. Dného na novém albu zajímá víc Basic Living než konec světa

Video of dné - Traps In My Feed (feat. FVLCRVM) (Official Video)

Jako umělec se tradičním škatulkám vymyká, o zařazení podle mustru ale sám nestojí. „Ani nemám žádný tlak, že bych se někomu chtěl zavděčit nebo chtěl naplnit nějaká očekávání. Mně dá tolik práce vymyslet to, co se mi v tu chvílí líbí, abych se ještě zabýval tím, co by se mohlo líbit někomu jinému – z toho bych se zbláznil,“ říká.

Jeho tvorba se určitě líbí hudebním kritikům. Za své předchozí album These Semi Feelings, They Are Everywhere obdržel hudební ceny Anděl, Apollo i Vinyla.