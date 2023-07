Blur po osmi letech vydali album. Jejich nostalgie není růžová

Název alba The Ballad of Darren odkazuje ke jménu dlouholetého bodyguarda kapely, který prý Albarna neustále přemlouval, aby dokončil dvacet let staré demo. Vznikla tak úvodní skladba The Ballad.

„Deváté album skupiny Blur by se dalo přirovnat k nečekanému dítěti. Nostalgicky se dívá na minulou slávu, ale zároveň se hudebně posouvá vpřed,“ míní britský deník The Guardian. The Ballad of Darren je podle listu emotivní a odvážné album. Mimo jiné ukazuje, že Blur mají co podstatného říct ke stárnutí.

„Písně můžete označit za nostalgické, ale na jejich reflexi minulosti není nic růžového. Místo toho se (Blur) rozhodli pro něco realističtějšího, co naznačuje, že nostalgie je věc, která může u čtyřicátníka nebo padesátníka vyvolávat nespavost a znepokojení,“ uvedl The Guardian.

Nejlepší deska od alba 13, píše The Independent

Deník The Independent dokonce novinku označuje za nejlepší desku kapely od roku 1999, kdy vyšlo album 13, jímž Blur dali definitivně vale britpopu. Albarn se na něm vypsal z pocitů po rozchodu. I nové skladby vesměs provází smutek.

„Kdyby se takové hořkosladké úvahy objevily na Albarnově sólovém albu, pravděpodobně by byly zasazeny do smutných, odtažitých, akusticko-elektronických zvuků. Jeho staří přátelé však tyto pocity alchymisticky přetvořili do písní, které jeho předměstský smutek povyšují na okamžiky čiré extáze,“ oceňuje ale The Independent.