Výstavní sonda do lidského těla zároveň ukazuje, jak to vypadá uvnitř společnosti

video Výstava jako sonda do lidského těla

Instalaci Futura spagyrica vytvořili němečtí umělci VestAndPage během svého pobytu v Praze. V gotickém sklepení galerie provázejí lidským tělem. Co místnost – to jeden orgán nebo prvek těla. Návštěvníci mohou pozorovat, jak fungují hlasivky, když člověk křičí, nebo pohybem ovládat scan lidského oka.

Projekt je složen ze dvou částí. Spa zahrnuje to, „co rozděluje, odděluje a vytahuje“, konkrétně mozek, kosti, oči a hlasivky. Ageiros tvoří srdce, plíce, krev, duch a kostra, tedy to, co spojuje a shromažďuje. Inspirace autorů vychází ze starověkých alchymistických metod přípravy léků, ale také z vlastních zkušeností.

„Výstava je inspirovaná nemocí, kterou v poslední době prošla Verena Stenkeová. Jejich zájem se obrátil k tělu napadenému patogeny,“ vysvětluje kurátorka Elis Unique. „Celá výstava je metaforou toho, jak probíhají procesy škodlivé pro člověka a jak pochopit původ nemoci a tím vlastně léčit,“ dodala. VestAndPage přitom vyzývají k zamyšlení nad způsoby, jak uzdravit kolektivní tělo.

Perspektiva člověka nestačí

Re-connect Art je pokračováním dvacetileté historie projektu Prague Biennale. Vznikl před dvěma lety jako reakce na pandemii. Letos nese podtitul Virtuální tělo společnosti. Zkoumá vliv digitálního světa na ten fyzický.

Například také na výstavě nazvané Strom, člověk, zvíře, stroj: o hybridních komunitách. Díla českých i zahraničních autorů připomínají, že na svět se nestačí dívat jen z lidské perspektivy, ale i pohledem dalších „bytostí“, které společenství obyvatel planety tvoří. Ať už jsou biologického, nebo digitálního původu.

Výstavy doprovázejí debaty, videoart a živé performance. Re-connect Art trvá do konce července.