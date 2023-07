Trpaslíky proti dusnu. Polské nezávislé umění se v osmdesátých letech bránilo cenzuře

Dopad výjimečného stavu na kulturní scénu se projevil například omezením, že sejít se může maximálně patnáct lidí. Umělci zareagovali kufrovými výstavami – začali vytvářet maloformátová díla, která se vešla do kufru, a ta pak přenášeli od bytu k bytu, od ateliéru k ateliéru.

Umělecká díla tak mohla v kufrech proputovat celé Polsko a například v roce 1982 byla některá vystavena na zdi varšavské Citadely. V Kutné Hoře je k vidění velkoformátová fotografie Erazma Ciolka z této výstavy a prostřednictvím dalších snímků kurátor připomíná patnáct dalších obrazů.

Wajda v ruinách

Za výjimečného stavu vznikly hned čtyři samizdatové umělecké časopisy. Stranou nezůstalo ani divadlo, na výstavě je k vidění záznam představení hry Ernesta Brylla Večeřadlo, již v roce 1985 režíroval Andrzej Wajda. Hra navazuje na příběhy z evangelia, kdy se po Ježíšově smrti shromáždí zdrcení a vyděšení apoštolové, což Bryll využil k odkazu na tehdejší situaci, kdy společnost, jež na chvíli pocítila příslib svobody, byla náhle v šoku z její ztráty.

Drama se původně mělo hrát na divadelní scéně, ale cenzura jej zakázala. Wajda tedy svou inscenaci přenesl do ruin kostela na varšavské Žitné ulici. Vedle videa jsou vystaveny i Wajdovy skici – u všech svých filmů i inscenací si detailně rozkresloval každou scénu, každou postavu, do skicáku si zapisoval režijní poznámky i mnoho postřehů k aktuálnímu dění, včetně cenzurního zamítnutí inscenace Bryllovy hry jakožto „protistátní“. Zajímavé jsou tyto poznámky i výtvarně, Wajda totiž vedle filmové školy v Lodži vystudoval v Krakově výtvarnou akademii.

Názvy dalších sekcí expozice v GASK mluví samy za sebe: Vězeňský obrázek, Dřina, Proti zlu, proti násilí (přinášející díla reagující na mučednickou smrt kněze Jerzyho Popieluszka, umučeného tajnou policií) či Vzteklý pes na zeleném pozadí. Společně vytvářejí obraz možná neveselý, ale s poselstvím, že žádná moc nemůže člověka zcela zlomit.

Výstava o polském umění osmdesátých let vede k paralelám s tehdejší situací v Československu. Jasných propojením je Oranžová alternativa, již počátkem osmdesátých let inicioval Waldemar „Major“ Fydrych ve Vratislavi. Tedy ve městě, kde fungovala razantní frakce Solidarity vedoucí skutečný a fyzicky otevřený boj s tajnou policií. Postupem času se tato iniciativa rozšířila i do dalších polských měst.

Když trpaslíci bojují

Oranžová alternativa uspořádala řadu svérázných happeningů, namátkou třeba Kdo se bojí toaletního papíru, Vigilie říjnové revoluce či Stalinův pohřeb aneb pohřeb sobě. Happeningy, při kterých mladí lidé protestovali proti odvodům do armády tím, že v kartonových maketách tanků inscenovali pouliční bitvy.