Generace dotykových obrazovek si pořád potřebuje svět osahat, ukazuje londýnské muzeum

Bez ohledu na pokrok se během staletí nijak nezměnila výška, z jaké děti vnímají okolní svět. Catherine Ritman-Smithová, která je v muzeu zodpovědná za edukační programy, potvrzuje, že tento aspekt byl při přípravě expozice jeden z nejdůležitějších. „Chtěli jsme, aby naše exponáty byly v té správné výšce. Aby si i naši nejmladší návštěvníci mohli užít pohled na exponáty v našich muzeích.“

Proměnil se ale dozajista způsob, jak nastupující generace svět vnímají. Generaci Alfa narozenou po roce 2015 je těžké zaujmout. Hlavním úkolem během tří let příprav bylo hledání odpovědi na to, co současné děti baví, a také to, zda se dokáží soustředit i bez dotykových obrazovek kolem sebe.

Kamery odhalily, co děti zajímá

Kurátoři při plánování expozice dokonce dětem nasadili na hlavu kamery, aby mohli sledovat úhel pohledu dětských návštěvníků a dozvěděli se, co je zaujme jako první. Zjištění je překvapilo.

„Ukázalo nám, že tyto děti se velmi aktivně zapojují do světa kolem sebe, rády zkouší a hlavně stále rády tvoří rukama. A to byla hlavní výzva pro nové muzeum prakticky bez obrazovek,“ uvedla ředitelka muzea Helen Charmanová.

Výsledkem je interaktivní prostor, kde nechybí tradiční výstava hraček, včetně třeba domečku pro panenky z roku 1760, nebo někdejší „selfíčka“, jako je originál autoportrétu od „otce moderního umění“ Paula Cézanna.

„I přestože svět kolem těchto dětí se hrozně rychle mění, stále jsou to lidé se smysly, humorem a potřebou sociální interakce,“ podotýká Catherine Ritman-Smithová. Nová expozice jim proto umožní si svět kolem sebe osahat.