Když nevyšla hudba k Batmanovi, natočil Ikon sólové album

Nejdůležitější věc, kterou se v cestě za svým snem naučil, je podle Tomáše Konůpky alias Ikona zjištění, že „žádné zkratky neexistují“. Zato trpělivost a tvrdá práce může člověka dovést k zajímavému výsledku. On sám svůj sólový debut představil světu až jako čtyřicátník.

Za sebou přitom měl slušné úspěchy z hudební branže, v níž se pohyboval jako bubeník, skladatel nebo producent. Spojen je se skupinou Mydy (dříve Mydy Rabycad), formací Android Asteroid či rap-soulovými Navigators, kterým se jako jedné z mála českých kapel podařilo dostat do pravidelné rotace na MTV Europe. Stál i za Andělem oceněným projektem 7krát3.

Hudbu pro Batmana měla překazit pandemie

Momentálně se soustředí na svůj sólový počin Ikon, pokračuje dál ale třeba ve skládání hudby pro reklamní spoty General Motors. „V Las Vegas bylo v březnu veliké představení prototypů. Když vyjelo na scénu jakékoliv auto, tak k tomu hrála moje hudba, videa dělal můj tým a můj režisér dělal celou scénu a režíroval celý event. My pepíci z Prahy. Seděl jsem tam a říkal jsem si: Jak je to možný? Ale je to možný,“ udivuje ho stále.

Zkouška trpělivosti pro něj byla pandemie. Lockdown přišel pár dní před tím, kdy měl nasednout do letadla směr Los Angeles, kde ho podle svých slov čekala možnost, která mu mohla změnit život. „Moji hudbu vybrali do nového Batmana a můj další track byl předvybraný do Strážců Galaxie. Už jsem měl letenku – ale na dva roky se to celé zastavilo. Takže moje hudba v těch filmech nebyla, protože bez osobní přítomnosti tyhle věci nejdou,“ prozradil.

Litovat ztracené příležitosti ale prý nemá v povaze. „Zavřel jsem se ve studiu a řekl jsem si, že když se moje hudba líbí těm lidem tak, že by ji byli schopni dát do filmů, které miluju, což je nejvíc, tak možná by bylo dobré využít ten čas a udělat těch písniček víc,“ říká.

Ikon s nohama na zemi

Skladby, které natočil, se staly základem jeho sólového projektu Ikon. Z něj v letošním roce zveřejnil tři singly – Waiting, Night a Love – doprovázené videoklipy. Natáčel je přímo v Los Angeles, na tak známých místech, jako je LA River nebo Mulholland Drive. „Můj nick je Ikon, tak jsem si říkal, že i všechny věci kolem mě by měly být ikonické, včetně lokací,“ vysvětluje.

Dodává, že možné to bylo i díky týmu, kterým se obklopil. Jeden z videoklipů natáčel třeba kameraman Matthias Schubert, který dělal klipy i Billie Eilish. „Poprvé jsem se někde ocitl jako hlavní interpret, do té doby jsem byl vždycky sideband,“ vyvádí ho prý tato zkušenost doteď z míry. „Je těžké si to nepřevézt zpátky domů. Když jdu potom s dětmi pro rohlíky, už to není Mr. Ikon. A je skvělé, že jsem zpátky nohama na zemi.“