Neumím si představit, že by humor mohl být korektní, říká Marek Eben

„Každý rozhovor s hvězdou je teda velké dobrodružství, protože nikdy nevíte, jak přijde naladěná, a u těch hvězd se to může měnit během pěti minut. Takže někdy máte štěstí a někdy nemáte. A zažil jsem obojí,“ říká Marek Eben. Festivalové hosty zpovídá i po svůj pořad Na plovárně, který vysílá Česká televize.

Začátky festivalu v devadesátých letech přivedly do Karlových Varů velký svět a s ním celebrity, o kterých by ještě pár let předtím diváky nenapadlo, že je mohou potkat naživo.

„Neuvěřitelným tahákem“, proč přijet na festival, byl podle Ebena pro zahraniční hvězdy tehdejší český prezident. „Když přijely, první, co chtěly, bylo setkat se s Václavem Havlem. Pro ně to bylo jako setkat se s dalajlámou,“ vzpomíná. „Byla zábava vidět ho v rozhovoru s těmi hvězdami, které se najednou zmenšily.“

Kuráž napsat scénář

Filmovou branži zná Eben i díky festivalu dobře. Scenárista Jiří Hubač, autor seriálu Sanitka nebo filmů Ikarův pád či Fany, ho přesvědčoval, ať se sám stane tvůrcem a napíše scénář. Eben podotýká, že jeho scenáristické ambice ale skončily u nesmělých pokusů.

„Možná kdyby člověk měl dost kuráže a začal psát a nevadilo mu, že je to blbé, tak třeba by se to pak lepšilo. Pak by si dal přepsat ten blbý začátek na něco už povedenějšího, ale já jsem se nikdy přes ty začátky, které mě moc neuspokojovaly, nedostal. Ale líbilo by se mi to, protože musí to být hrdost, když třeba napíšete divadelní hru a pak jenom sedíte doma a víte, že dneska se to hraje třeba ve dvou divadlech. To závidím, to bych chtěl zažít,“ přiznává.