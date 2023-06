PŘEHLEDNĚ o MFF v Karlových Varech: doprava, ubytování, vstupenky a mimofilmová lákadla

V Karlových Varech startuje 57. ročník mezinárodního filmového festivalu. V 18:00 proběhne slavnostní zahájení ve velkém sále Hotelu Thermal, kde mimo jiné převezme oscarový herec Russell Crowe Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. I proto míří do lázeňského města nespočet návštěvníků, pro které je připraven bohatý program. Jak se v současnosti do Varů dopravit? Kde zaparkovat? Kde se ubytovat a co všechno je pro filmové nadšence připraveno?