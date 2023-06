Na památku obětí homofobní vraždy v Bratislavě. Katarzia či Cina podpořili písní LGBT+ komunitu

Klip k písni začíná záběrem na dva tanečníky v prázdném prostoru – symbolizují oběti homofobně motivovaného útoku. K mužům ve videoklipu se postupně přidávají další muži a ženy, ti znázorňují podporu pro LBTQ+ komunitu.

„Snažili jsme se upozornit, jak je situace závažná, ale zároveň říct lidem jako jsme my, že v tom nejsou sami,“ doplnily spoluautorky projektu Blanka Maderová a Tereza Lavičková alias TEZA.

Podnět ke vzniku písně vyšel také od slovenských hudebnic Meowlau a Katarzie. Druhá z nich říká: „Všichni máme právo žít svůj vlastní příběh a nikdo nemá právo nás za něj soudit nebo odsuzovat. Na Slovensku je stále přijímání jinakosti za opicemi. Osobně se mě toto téma vždy dotýkalo, protože nemám ráda jakoukoli diskriminaci.“

Skladba chce napomoci růstu respektu a empatie na Slovensku a dát najevo sounáležitost nejen s LGBTQ+, ale i dalšími „minoritními“ komunitami. Zpěvem, synthy a bicími se k projektu připojili z hudební scény i Aid Kid, Tonda Procházka, Ridina Ahmedová a Valentina Vlková.

Cina: Kéž by nebylo téma, kdo s kým žije

A také herec Jan Cina, který byl v minisérii Herec odehrávající se v padesátých letech nominován na Českého lva za roli umělce, jehož profesní ambice a gay orientace učiní vydíratelným. „Ideální by bylo, kdybychom byli všichni propojení a vůbec by nemuselo být téma, s kým žiju nebo nežiju. Ale bohužel v takovém světě pořád nežijeme, proto jsou takové písně velmi důležité,“ domnívá se Cina.

Jako hosté se v klipu k písni Propojený objeví i herec Daniel Krejčík, moderátorka a aktivistka Lejla Abbasová a tanečníci Národního divadla Fraser Roach a Jakub Rašek. Do videoklipu zakomponovali tvůrci i sestřih z domácích videí queer párů.

Mezi nimi i z archivu Kláry Kišové a Zuzany Fraňové. „V dnešní společnosti je důležité mluvit o tom, že nenávist by neměla být tolerovaná vůči žádné skupině,“ míní Klára. Obě se setkaly s nevraživými reakcemi okolí. Zuzana v souvislosti s loňským útokem v Bratislavě dodává: „Mohl to být kdokoli z nás, může to být kdokoli z nás.“