Na vyšší červnové inflaci ve Švédsku může mít podíl „efekt Beyoncé“

Hotely a restaurace na enormní zájem fanoušků Beoyncé o ubytování a jídlo reagovaly skokovým nárůstem cen. Ubytovací platforma Airbnb zaznamenala po oznámení turné prudké navýšení zájmu při vyhledávání o města, které Beyoncé vystoupí. Vstupenky se mnohde vyprodaly během několika dní a jejich ceny při přeprodávání prudce vzrostly.

Do Stockholmu, kde Beyoncé odehrála dva koncerty pro čtyřicet šest tisíc diváků, se sjeli fanoušci z celého světa. Agentura Visit Stockholm popsala pro deník Washington Post rozmach turistického ruchu v hlavním městě Švédska jako „efekt Beyoncé“. Podle ekonoma Michaela Grahna z Danske Bank mohl koncert popové divy zapůsobit jako hybná síla i k nečekanému zdražení v oblasti volnočasových aktivit a kultury.

„Nevinil bych Beyoncé z vysoké inflace, ale její vystoupení a celosvětová poptávka po jejím koncertě ve Švédsku k tomu zřejmě trochu přispěly,“ uvedl pro BBC.

Inflaci může ovlivnit i fotbal nebo Bruce Springsteen

Inflace ve Švédsku dosáhla v prosinci vrcholu 12,3 procenta, v dubnu činila 10,5 procenta a v květnu klesla na 9,7 procenta, a dostala se tak poprvé po více než půlroce pod deset procent. Finanční trhy ale očekávaly pokles až přibližně na 9,4 procenta.

To, že by jedna hvězda měla takový dopad, je „velmi vzácné“, uvedl ekonom Grahn pro BBC. Dodal, že podobný efekt mohou mít velké fotbalové turnaje. V červnu očekává návrat trendů k normálu. Jiný ekonom však listu Financial Times řekl, že Švédsko by mohlo podobný inflační náraz zažít, až Bruce Springsteen odehraje v červnu tři večery koncertů v Göteborgu.

Podle BBC první sólové turné Beyoncé po sedmi letech rozhodně není ekonomicky bez významu. Vydělat by mohlo v přepočtu více než padesát miliard korun.