Indiana Jones proti Veřejné bezpečnosti. Kniha mapuje, jak amatérští programátoři obehrávali železnou oponu

Švelchova kniha je postavena na více než čtyřiceti rozhovorech a studiu archivních materiálů, a to včetně dochovaných her. Na příbězích místních amatérských programátorů mapuje počátky hraní a tvorby her pro osmibitové mikropočítače na československém území. Vytrvalí nadšenci si pomáhali dovozem či pašováním ze Západu, ale využívali i socialistické organizace pro děti a mládež typu Svazarm nebo Pionýr.