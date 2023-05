Nic v každém z nás. Cenu Jiřího Ortena získal básník Klega

Vítěze vybírala odborná porota, v níž zasedli básník a překladatel Ondřej Buddeus, literární kritik a filozof Petr Fischer, básník Jonáš Hájek, básník a literární teoretik Libor Staněk a literární historička a teoretička Alena Šidáková Fialová.

Jejich volba padla na ostravského rodáka Filipa Klegu, člena undergroundového uskupení Vítrholc. Knižně publikoval své verše už před dvěma lety v kolektivním výboru Pandezie, loni přispěl do mezinárodní básnické antologie Lines from Visegrad. Oceněná sbírka Andrstán, kterou loni vydalo brněnské nakladatelství Větrné mlýny, je jeho sólovým debutem. Podle poroty se verše vztahují k estetice undergroundu a představují sondu do nižších pater společnosti, aniž by postrádaly humor.

Mezi hláškami a trapnou poezií

„Sen o pokračování undergroundové estetiky dlouho připomínal nostalgickou hru. Brněnské uskupení Vítrholc však vytrvalo a dočkalo se nástupu nové generace, která underground nejen vzývá, ale je nucena ho také nově žít. Filip Klega je předním představitelem tohoto ‚nového undergroundu' – nejen, že ví, co znamená trapná poezie, ale jejími prostředky dovede umně vytvářet gesta a mikropříběhy typické pro věk prekarizace,“ uvedla porota.

„Mé texty lavírujou mezi cestopisy, trapnou poezií, hláškami a příběhy postaviček – za tímto vším ale stojí neodkladná existence, sociální kritika a jedno velké nic v každém z nás. Když o něm víme, může se stát cokoliv,“ doplnil Filip Klega.

Vedle Klegovy sbírky byla v letošním ročníku nominovaná také básnická sbírka Bizarrum multiflorum brněnské básnířky a krajinářské architekty Anny Sedlmajerové a soubor krátkých próz Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu.

Mezi laureáty Ceny Jiřího Ortena patří Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová, Marek Šindelka, Sára Vybíralová nebo Anna Cima. České literární centrum zprostředkuje tvůrčí pobyt. Cena je spojena s prémií pro vítěze ve výši 50 000 korun, od roku 2020 jsou sumou 10 000 korun odměněni i oba další nominovaní.