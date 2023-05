Ve spotřební době je i hudba jako žvýkačka, míní Lenny

Chytlavá skladba Hell.o pomohla Lenny se v roce 2016 zviditelnit na tuzemské hudební scéně a zároveň jeden čas patřila k nejhranějším v italských rádiích.

„Je to určitě dávka štěstí, že někde něco sepne, je to napsané ve hvězdách,“ hodnotí Lenny zpětně cestu, která hned na začátku její kariéry vedla strmě vzhůru. Kromě nutnosti být ve správnou dobu na správném místě považuje zpěvačka pro úspěch za klíčové i dobrý tým po boku.

„Dnešní doba je extrémně rychlá a spotřební. Lidé vyžvejknou ten produkt jako žvýkačku a za týden už o tom nikdo neví. Takže je to i v přípravě. Výhra není zdaleka všechno. To je jen začátek, který potom člověk musí umět dobře rozvíjet,“ uvedla Lenny v souvislosti s úspěchem českých zástupkyň na Eurovizi. Slovansky naladěná kapela Vesna skončila v mezinárodní písňové soutěži na desátém místě, což je druhé nejlepší umístění v historii české účasti.

Vnímání hudby jako spotřebního zboží podle Lenny nahrávají i hudební ceny, například Grammy. „Tam trochu vnímám vliv toho, že vnější skořápka a divadlo kolem mnohdy předčí samotnou písničku, která třeba není až tak kvalitní. Už to přestává být jenom o muzice. Už jsou pryč doby, kdy lidé poslouchali vinyly a soustředili se jenom na ten hlas,“ obává se.

Lenny: Lidé ještě v mých textech neobjevili všechno

Talent se míchá s image. Zpěvačka zmiňuje, že o svých zkušenostech, případně věcech, kterými prochází, se raději vyjadřuje prostřednictvím své hudby než v médiích.

„Lidé ještě zdaleka neobjevili, co v textech mám,“ říká. Částečnou bariéru vidí v angličtině, v níž zpívá. Fanoušci se jí prý mnohdy ptají, co tou či onou písničkou myslí. „A já odpovídám: stačí si to jenom poslechnout a můžeš si to rozklíčovat,“ dodává.

Za největší úspěch považuje zaplněné sály a vyprodané vstupenky na své koncerty. Její tvorba ale byla slyšet třeba i z nejslavnější reklamní plochy světa. Na Times Square si mohli Newyorčané poslechnout její skladbu Overdosed, kterou streamovací platforma Spotify vybrala do kampaně EQUAL, jejímž cílem je vyzdvihnout ženy v hudbě. Do playlistu této kampaně se dostala i píseň Ewy Farné.