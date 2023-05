O sexu se nestydíme mluvit, o smrti ano, říká David Ondříček. Tabu ruší divadelní hrou

Do dejvického divadla se David Ondříček vrátil po patnácti letech. Právě na těchto prknech se pustil do svého režijního divadelního debutu, když nastudoval divácky úspěšnou parodii na Hitchcockovy filmy 39 stupňů. Hrála se deset let, jednu ze stěžejních postav ztvárnil tehdy Jaroslav Plesl, který dostal hlavní roli i v Ondříčkově nové hře.

„Staletími jsme překonali stud mluvit o sexu, ale když se řekne smrt, je to zvláštní tabu,“ poznamenává k inscenaci Ondříček. Při psaní vycházel ze svých životních pocitů i z příběhu svých kamarádů. Část textu vznikla i díky improvizaci při zkouškách s herci.

Tématem je životní bilance, k níž hrdinu přimějí jeho padesátiny. Na jevišti ho čeká ohlédnutí, které vede ve vzpomínkách až do dětství, ale také opačným směrem, tedy až na samotný konec jeho života. „Kde se setkává s různými formami smrti, které na sebe berou podobu třeba jeho příbuzných, a u nich hledá odpovědi,“ doplnil Jaroslav Plesl.