Želary v libereckém divadle jsou pařeništěm našich životů

„Je to jakoby izolovaný svět, jakýsi skleník, nebo spíš pařeniště, kde jako pod lupou můžeme vidět to, co nás lidi skutečně tvoří, a to jsou ty dva základní živly, to je láska a strach,“ míní Nvota.

Želary proslavilo také filmové drama Ondřeje Trojana, které se dostalo do užších nominací na Oscara za rok 2004. Oceňovaný snímek ale mate názvem – scénář ve skutečnosti vychází z novely Jozova Hanule, kterou Legátová na povídkový cyklus Želary navázala, společné mají obě knihy proto i některé postavy. Liberecká adaptace se dějově drží pouze povídek.