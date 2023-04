Lipský knižní veletrh se vrací, na úvod se dočkal kritiky za cenu pro ruskou básnířku

„V přístupu k Rusku je to de facto tak, že žádné ruské nakladatelství a ani žádná ruská státní organizace se na veletrh nepřihlásily, takže jsem na to nemusel reagovat,“ uvedl rovněž. „Pokud by se tak ale stalo, ruskou státní organizaci bychom na veletrhu nedovolili, soukromá nakladatelství však ano,“ poznamenal.

Na úvod ročníku se uděluje ještě cena Lipského knižního veletrhu. Týká se titulů vybraných z beletrie, překladu a literatury faktu či esejistiky. V minulosti se mezi nominované dostal Jaroslav Rudiš díky svému prvnímu německy psanému románu Winterbergova poslední cesta.

Ahoj, tady česká literatura

Pořadatelé očekávají, že literatura na veletrh přiláká na 130 tisíc návštěvníků, což ale bude výrazně méně než v předpandemickém roce 2019, kdy si ho nenechalo ujít 286 tisíc lidí. Tehdy bylo – po téměř čtvrtstoletí – hlavním hostem Česko, jehož prezentace byla ještě podpořena Českým kulturním rokem v Lipsku.

Otevření letošního českého stánku je spojeno s oslavami padesátého výročí partnerství Lipska a Brna. Účastní se ho proto zástupci obou měst. Návštěvníky opět přivítá sloganem „Ahoj!“ a představuje především české knihy přeložené do němčiny a angličtiny.

Vystaveny zde jsou také aktuální oceňované a kritiky vyzdvihované knižní tituly na českém trhu z ročenky New Czech Books a literatura pro děti a mládež. „Pak jsou tady ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví vystaveny tituly ze soutěže Nejkrásnější české knihy,“ dodal šéf Českého literárního centra Martin Krafl.

Lipský knižní veletrh potrvá do 30. dubna, pro návštěvníky připravil na tři tisíce doprovodných akcí, které se konají po celém městě. Čeští autoři se tradičně účastní i doprovodného festivalu autorského čtení Leipzig liest (Lipsko čte). Čtenáři se tak budou moci setkat mimo jiné s Markem Tomanem, Kateřinou Tučkovou, Annou Bolavou nebo Jaroslavem Rudišem.