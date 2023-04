„Musí se už něco stát, něco se změnit.“ Vyšla první část deníků Jaroslava Foglara

Během ozdravného pobytu ve Švýcarsku si Foglar začal vést deník. Bylo mu třináct let. Od heslovitých záznamů přešel k zápiskům o skautském oddílu i své literární tvorbě. „Řešil věci ohledně vydávání svých knih. Co zrovna ten den napsal, jakou část knížky začal psát,“ popisuje správce archivu Skautské nadace Jaroslava Foglara Roman Šantora.

„Musí se něco už stát, něco změnit. A uskuteční se něco z mých přání a snů?“ ptá se Foglar na konci roku 1936. Prosadil se až na začátku druhé světové války v Mladém hlasateli. V době největší slávy měl časopis náklad 200 tisíc výtisků, v roce 1941 byl ale zakázán. Foglar pak psal pro Správného kluka.

„Nejsou to žádné ideově zabarvené články, které by byly směrem k nacismu. Je pravda, že on dělal všechno pro to, aby ty jeho texty byly venku, ať to bylo za dob druhé světové války, nebo komunismu,“ míní Šantora.