Platí pořád „full speed or nothing“? Metallica s odstupem šedesátníků hodnotí prvních 72 sezon života

Frontman skupiny Metallica James Hetfield uvedl, že jejich jedenácté studiové album má kořeny v minulosti a jeho název odkazuje na „prvních osmnáct let našeho života, které formují naše pravdivé nebo falešné já… Velká část našich dospělých zkušeností je rekonstrukcí nebo reakcí na tyto zážitky z dětství“, píše The Guardian.

„Čau všichni, jak je? Tady je Metallica. Právě teď sedíme na gauči,“ pozdravil bubeník Lars Ulrich fanoušky, kteří si přišli novinku 13. dubna poslechnout na předpremiéru do kin. „72 Seasons mi připomíná Kirka, protože on napsal hlavní riff,“ řekl například o desce baskytarista Robert Trujillo.

Video of Metallica: Lux Æterna (Official Music Video)

„Přežít těch 72 sezon bylo pro Metallicu možná trýznivé, ale teprve teď si uvědomují, že přežili apokalypsu, aby se mohli podělit o svá moudra,“ míní Rolling Stone. Mistrovskou třídu melancholie podle časopisu předvádí kapela v jedenáctiminutovém jamu Inamorata. Naopak třeba The Guardian k této skladbě poznamenává, že je delší, než by si zasloužila.

Připomíná, že tato témata nejsou pro zasloužilou metalovou kapelu ničím novým, ale s odstupem šedesátníků vidí svou cestu k dospělosti přece jen jinak. To dokládá i třeba recyklace části textů. Například pocit jet „full speed or nothing“, tedy „na plný plyn, nebo vůbec“, z nové písně Lux Æterna sdílela Metallica už na svém debutu Kill 'Em All z roku 1983.

„Můžete to brát jako řeči člověka, který strávil hodně času na terapii,“ připouští autor textu v britském listu. „Skladby, které se zabývají jeho nedávnými problémy, mají váhu a říz, který slouží jako důstojná náhrada za hlad a testosteron, jež podporovaly tvorbu kapely v osmdesátých letech,“ dodává ale. Nicméně nahrávce 72 Seasons udělila recenze v The Guardian uspokojivé tři hvězdičky z pěti. „Fanoušci budou spokojeni,“ konstatuje.

Video of Metallica: Inamorata (Official Lyric Video)

Trýznivější než kdy jindy

Britský Classic Rock přirovnává vydání nového alba Metallicy k premiéře dalšího filmu ze série Star Wars nebo uvedení nového produktu od společnosti Apple na trh. S očekáváním se tím pádem pojí zklamání. „Jedenácté studiové album kapely nezklame nikoho kromě těch nejskalnějších fanoušků Metallicy,“ ujišťuje ale recenze.

Posluchači se dočkají „metalu poháněného neutuchajícím odhodláním být lepší, hlasitější a ostřejší než kdokoliv jiný“. Měli by se také připravit na to, že texty Jamese Hetfielda, který prošel osobními turbulencemi od léčby ze závislosti na alkoholu a drogách po rozvod, jsou „trýznivé a bezútěšné“ ještě víc než kdy jindy.

„Doby, kdy Metallica každým novým albem zvedala laťku, jsou dávno pryč. To je dnes práce pro někoho jiného. Jedinou starostí Metallicy je natočit co nejlepší album Metallicy bez ohledu na to, co se děje kolem. V tomto ohledu je 72 Seasons naprostým úspěchem,“ soudí v opatrně pochvalném shrnutí Classic Rock.

Metallica s novým albem zanedlouho vyrazí na turné. Česká republika zatím v plánu není. Už na podzim koncert kapely přesto její fanoušci uvidí, i když jen ze záznamu a znovu na plátnech kin.