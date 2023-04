Ellie Gouldingová míří novým albem Higher Than Heaven a potom do Ostravy

Love Me Like You Do – Miluj mě, jak to jen umíš, zpívala Ellie Gouldingová ve svém nejslavnějším hitu, ústřední písni k filmu Padesát odstínů šedi o vášni, která bolí nejen psychicky, ale i fyzicky. Své vlastní bolesti nechala umělkyně protentokrát stranou.

„Věci kolem sebe prožívám velmi hluboce, vždycky jsem to tak měla. Do tohoto alba jsem ale své osobní zkušenosti nijak nepromítla, což bylo skutečně úlevné a osvěžující,“ řekla zpěvačka magazínu Rolling Stone.

„Ty texty nejsou hluboké a já si nemyslím, že to musí být výrazně špatně,“ říká o nových písních dramaturg festivalu Colours of Ostrava Filip Košťálek. „V době, kdy jsme přesycení různými srdcebolnými rozchodovými písničkami, je super mít album, které víme, že bude jen radostné a u kterého si budeme moci prostě jen zatančit.“