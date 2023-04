Strach opět straší strachem. Seriálový Lovec v jeho režii chytá démony

Režisér Jiří Strach se vrací k žánru mysteriózního krimi po pěti letech. „Je potřeba říct, že je to pohádka pro dospělé. Baví mě právě pro tu nevysvětlitelnost, když si divák po zhlédnutí Labyrintů a Lovců musí nechat svítit v kuchyni, aby se nebál. Strach straší strachem,“ podotýká režisér.

Už do předchozích podobných televizních projektů, jako byl Labyrint nebo Ztracená brána, obsadil Pavla Kříže. Tentokrát postava, kterou ztvárňuje, pracuje pro církevní organizaci, za sebou má složitou minulost. „Nepracuje přímo pro Vatikán, pracuje pro takovou odnož, které se v seriálu říká Řád. Plní určitý speciální úkol – loví démony,“ prozradil herec.

Jana Kolesárová hraje úspěšnou manažerku pojišťovny, racionální ženu, která ale po jednom vypjatém setkání v sobě objeví nadpřirozené schopnosti. „Má vize. Začne předvídat vraždy, zdá se jí o nich a pak se stanou,“ upřesnila slovenská herečka.

„Mezinárodní“ obsazení točí na Plzeňsku i ve Znojmě

Strach s nadsázkou poznamenává, že Lovec má mezinárodní obsazení. Oba představitelé hlavních rolí totiž žijí i za oceánem, v Kanadě a Spojených státech. „Máme společnou linku v tom, že žijeme každý trošku jinde a sem se vracíme za rodinou, přáteli a prací,“ potvrzuje Kolesárová i za svého hereckého kolegu.

Lovce budou oba natáčet do konce července. Z pražského Karlína, kde vznikají záběry v těchto dnech, se filmaři přesunou třeba do kláštera v Chotěšově na Plzeňsku, do Znojma nebo na Slovensko.