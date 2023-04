Správně vidíme jen srdcem, připomíná už osmdesát let Malý princ

Na rukopisu pracoval v roce 1942 v New Yorku a Asharokenu, vesnici na Long Islandu. Když pak následujícího roku odjel z USA do severní Afriky, aby se tam zapojil jako pilot do bojů druhé světové války, svěřil rukopis své přítelkyni, novinářce Sylvii Hamiltonové. Ta ho v roce 1968 prodala newyorské Morganově knihovně.

Celosvětového úspěchu se nedožil

Exupéry se dožil pouze vydání knihy v USA v anglické a francouzské verzi. Přestože napsal i jiné knihy, natolik zůstal spojen s Malým princem, že si čtenáři nakonec pletli jeho osud s knižní postavou z fiktivního autobiografického vyprávění.