Pritzkerovu cenu za architekturu obdržel „outsider“ Chipperfield, jeho práce je vidět v Benátkách i Soulu

„Beru toto ocenění jako povzbuzení, abych i nadále zaměřoval svou pozornost nejen na podstatu architektury a její smysl, ale také na to, jak můžeme jako architekti přispět k řešení existenčních výzev v podobě klimatických změn a společenské nerovnosti,“ uvedl oceněný Chipperfield v prohlášení.

Rodák z Londýna je znám především díky rekonstrukcím v Berlíně a Benátkách. Na benátském náměstí svatého Marka rekonstruoval Procuratie Vecchie, nejstarší z komplexu domů, než se po půltisíciletí otevřel v roce 2022 pro veřejnost. První veřejná budova v Benátkách postavená v čistě klasicistním slohu vznikla v šestnáctém století přestavbou po požáru.

Se zapojením moderní architektury do historických prostor pracoval i na berlínském Ostrově muzeí. Kromě rekonstrukce některých ze stávajících budov navrhl také novou Galerii Jamese Simona, která tvoří protiklad k pětici historických staveb ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nejdražší šatna světa, jak ji někteří Berlíňané uštěpačně označili, má fungovat jako vstupní bod na Ostrov muzeí.

Od muzea v Mexiku po hřbitov v Japonsku

Jméno Davida Chipperfielda stojí také na architektonických návrzích dalších muzeí a galerií po celém světě, podíl má například na podobě první mimoevropské pobočky Centre Pompidou v Šanghaji, Muzeu řeky a veslování v Henley nad Temží nebo muzea v Mexico City. Zájem projevil i o účast v soutěži na přestavbu vnitřních prostor Veletržního paláce, o které v roce 2016 uvažoval tehdejší šéf Národní galerie Jiří Fajt.

Navrhl sídla společností v Soulu, Paříži či Glasgow a také hřbitov v japonské Inagawě. Když začal v osmdesátých letech pracovat na volné noze, průlom mu přinesl návrh obchodu pro japonského módního návrháře Iseeiho Mijakeho, nejprve v Japonsku, poté v Evropě. V domovské Velké Británii se prý vždy cítil jako outsider.

Uznávaný outsider

„Jako mladý architekt jste v Anglii osmdesátých let neměli žádnou šanci,“ řekl listu The Guardian. „Měli jsme Margaret Thatcherovou a prince Charlese, dvojčata negativního postoje k architektonické profesi. Své první tři stavby jsem realizoval v Japonsku, následovaly soutěže v Itálii a Německu. Upřímně řečeno, nijak se to nezměnilo. Od té doby jsem na cestách,“ dodal.

Chipperfield řídí nyní přes dvě stě zaměstnanců rozdělených mezi kanceláře v Londýně, Berlíně, Miláně a Šanghaji, ale jeho srdečním místem je Corrubedo, rybářská vesnice na severozápadě Španělska, kde vlastní několik nemovitostí a provozuje bar.