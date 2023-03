Malá čarodějnice chce být už dospělá, čáry zkouší i v Ostravě

Hlavní hrdince je něco málo přes sto let, což je na čarodějnici ještě dětský věk, přesto touží rychle dospět, stát se velkou čarodějnicí a účastnit se s ostatními filipojakubské noci.

„Při překračování prahu dospívání se řeší také to, jak umět nést zodpovědnost za vlastní činy,“ podotýká autor ostravské dramatizace i její režisér Václav Klemens. Podle něj příběh zároveň přináší malému divákovi poznání, že největší kouzlo v žádné čarodějnické knize nenajde.

Jednotlivé epizody o Malé čarodějnici poskládal Klemens do soudržného příběhu. „Jsou provázány jednak ročními obdobími, trvá to jeden rok, kdy čarodějnická holka dospívá v kouzelnickou slečnu a poznává, co to znamená být dobrou čarodějnicí,“ upřesnil.

Autor Malé čarodějnice prošel zajetím

Malou čarodějnici napsal na sklonku padesátých let minulého století německý spisovatel Otfried Preussler, mimo jiné také autor příběhu o čarodějově učni Krabatovi. Preussler se zapsal jako autor literatury pro děti, jeho život přitom ale žádnou velkou pohádkou nebyl.

Často čerpal inspiraci z lidových vyprávění a pověstí, mnohé mu vyprávěla jeho babička ze Sudet, kde Otfried částečně vyrůstal. Krátce po maturitě nastoupil do wehrmachtu, na frontě ale padl do sovětského zajetí a konce války se dočkal v zajateckém táboře na Urale, píše Süddeutsche Zeitung. Když ho Sověti v roce 1949 propustili, odešel do Německa za rodinou, která byla odsunutá z obnoveného Československa.