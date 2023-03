Nové technologie dávají světu Hvězdných válek nevídané možnosti, míní Jon Favreau

Poslední roky se diváci do předaleké galaxie před dávnými časy vrací nejen ve filmech. Po filmové Epizodě 9 byl Mandalorian vůbec prvním hraným seriálem, který univerzum rozšířil. Sleduje příběh samotářského lovce odměn, jehož poslání se změní poté, co potká Grogu – dítě se zvláštními schopnostmi.

„Když jsme Mandaloriana poznali v první sérii, tak ho nezajímalo nic jiného než jeho poslání. Teď má díky Groguovi mnohem větší nasazení než dřív. Původně to byl samotář, který křižoval galaxií, aby se uživil, teď už má ale rodinu, o kterou se musí postarat,“ upozorňuje tvůrce seriálu Jon Favreau.

Dodává, že seriál také kousek po kousku odhaluje minulost malého tvora Grogu. „Vidíme věci, které známe z původních filmů jako zničení chrámu Jediů, víme ale, že to Grogu přežil. Jak k tomu došlo, se jako diváci dozvídáme spolu s ním,“ uvedl Favreau. „Je to schéma, které v seriálu celou dobu používáme: postupně odhalujeme minulost postav jejich vlastníma očima.“

V hlavní roli Mandaloriana zůstává i ve třetí sérii Pedro Pascal, který momentálně sklízí pochvalu i v jiném seriálovém hitu – adaptaci postapokalyptické videohry The Last of Us.