Pratchett psal povídky pod pseudonymem, našli je jeho fanoušci. Letos vyjdou pod jeho jménem

Penguin uvádí, že ačkoliv se znovuobjevené povídky neodehrávají v prostředí Pratchettovy kultovní série Zeměplocha, „jsou předzvěstí světa, který Pratchett později vytvořil“. „Čtenáři se mohou těšit na setkání s postavami od jeskynních lidí po skřítky, od čarodějů po duchy. Přečtou si o cestování v čase i o návštěvníkovi z jiné planety,“ slibuje nakladatelství.

K publiku se tak dostane například text The Quest for the Keys (Pátrání po klíčích). Léta visel zarámovaný v pokoji Chrise Lawrence. „Vážil jsem si jich, po pětatřicet let jsem je držel v bezpečí. Přežily i několik stěhování, ale o jejich významu jsem neměl ponětí. O jejich důležitosti jsem se dozvěděl, až když jsem se spojil s Pratchettovým nakladatelem Colinem Smythem,“ uvedl pro BBC Lawrence.

Lawrencova iniciativa podnítila i další Pratchettovy fanoušky, aby probrali desítky let staré noviny. Smyth uvedl, že od spisovatele neměl žádné indicie, kde by jeho povídky mohly být otištěny.

Další díla z šuplíku skončila pod parním válcem

Znovuobjevené povídky vyjdou letos v říjnu pod názvem A Stroke of the Pen: The Lost Stories. Další Pratchettova nepublikovaná díla však světlo světa nespatří, protože pevný disk s až deseti nedokončenými romány byl v roce 2017 v souladu s posledním přáním autora přejet parním válcem.

Pratchett, nositel Řádu britského impéria, napsal na sedmdesát převážně fantasy knih. Přeloženy byly do desítek jazyků, včetně češtiny.