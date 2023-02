Laibach v Kyjevě nezahraje. Pořadatel koncert zrušil, aby „zabránil zbytečnému rozdělování Ukrajinců"

Slovinská kapela Laibach na konci března v Kyjevě nezahraje. Pořadatel koncert zrušil poté, co vyjádření hudebníků vzbudilo nevoli u části ukrajinské veřejnosti. Slova kapely někteří interpretovali jako naznačování, že se Kyjev zapojil do zástupné války ve jménu svých západních patronů. Takový názor jim příliš připomíná ruskou propagandu. Laibach na sociálních sítích odmítli, že by jakákoliv kontroverze byla jejich záměrem, a vyjádřili „jednoznačnou podporu Ukrajině a Ukrajincům“.