Hlavolam Tomáše Hlaviny má mnoho řešení

Tomáš Hlavina často využívá předměty každodenní potřeby. „Jsou to věci, které se dají pořídit v hobbymarketech, věci často nalezené, které měly předtím nějakou jinou funkci. A jsou spolu spojovány do nových celků, jež mají velmi Tomášovu specifickou a charakteristickou poetičnost,“ popisuje kurátor Ondřej Chrobák.

Vznikají rafinované minimalistické objekty nesoucí v sobě metaforu nebo vtip. „Zaujme mě třeba určitý tvar a snažím se ho do té práce zahrnout. Někdy to vychází třeba ze slovní metafory, někdy to může být inspirace z literatury,“ upřesňuje výtvarník. Inspirací ale může být například i tvar slepice.

Díla Tomáše Hlaviny ve Fait Gallery nejsou záměrně řazena chronologicky, ale fungují spolu v jednom prostoru. Návštěvníci si tak mezi nimi mohou sami hledat souvislosti. „Pro mě samotného je to dost zajímavé, jak jsou ty věci za dlouhé období schopny spolu komunikovat,“ přiznává Hlavina. „Snažil jsem se vytvořit pocit, že díla jsou figurky na herním poli,“ dodává.