Zeithamml se vrátil do Českých Budějovic. Téměř bez soch, zato s obrazy a kresbami

Zeithamml pracuje se základními geometrickými obrazci, jako jsou kruh, čtverec, obdélník. V jeho dílech se objevují také přechodové tvary jako elipsa, deformovaný kruh. „Přechodový stav, proces, který můžeme číst jako růst kruhu nebo smršťování. Do geometrie se tak dostává pohyb, dostáváme se do procesu proměny, a to je zásadní téma,“ upozorňuje kurátor Petr Vaňous.

Výstava přibližuje poprvé v podobném záběru Zeithammlovy obrazy a kresby na papíře. Vznikaly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy výtvarník studoval na Státní umělecké akademii v německém Düsseldorfu. Do tehdy západní části Německa emigroval po srpnu 1968. Domov má tam i v Praze, kde po sametové revoluci vedl jeden z ateliérů sochařství na pražské Akademii výtvarných umění.

„Ukazuje se, že pro Jindřicha Zeithammla je podstatná samotná tvorba, která se hledá, není úplně důležité, jestli je to socha nebo kresba nebo obraz. Podstatné je, že je ta tvorba myšlena skutečně vážně,“ míní kurátor.

Jen jedna socha

Zeithamml je znám zejména pro svá sochařská díla a jedním přece jen na českobudějovické výstavě zastoupen je. „To je stará věc se začátku osmdesátých let, ale teprve teď jsem to dodělal,“ uvedl výtvarník k trojrozměrnému objektu nazvaném Schrána. Metaforické dílo připomíná sloup a skládá se z částí, které lze vnímat jako obrazy.

Třiasedmdesátiletý Zeithamml v budějovickém Domě umění vystavoval už na přelomu milénia. Aktuální instalací se do této výstavní síně, jako jeden z mála umělců, vrací. „Patří k autorům, kteří jsou velmi důležití na naší scéně,“ vysvětlil šéfkurátor Michal Škoda, proč chtěl návštěvníkům galerie představit Zeithammlovu tvorbu znovu. Prohlédnout si ji mohou do 19. března.