Volby jsou casting, sympatický mi je ten, kdo hraje nejméně, říká teatrolog Vladimír Just

„Volby se změnily ve dvoukolový casting. Miliony lidí spolurozhodovaly o obsazení a jde o to trefit se do role, která je žádána,“ popisuje Vladimír Just. Jako divadelní kritik, který se zabývá divadlem v přeneseném slova smyslu sleduje, jak jsou kandidáti na role autentičtí.

„Kde je málo herectví nebo ho aspoň nepoznám, tak to je mi sympatické,“ přiznává. „Čím víc je tam osobního nasazení, autenticity, ručení vlastní osobností, tím méně potřebuje hrát na nás,“ vysvětlil.

Nicméně prezident se rolím nevyhne. Roli hlavy státu vnímá Just jako symbolickou a reprezentativní, člověk v této funkci by měl nastavovat v politice morální laťku. To se v Justových očích dařilo T. G. Masarykovi nebo Václavu Havlovi.

„Dneska se to úplně vytratilo, už je to jenom soutěž. Všimněte si, že v novinách to je jako recenze na divadlo. Ten zaútočil, ten ztratil tempo, tenhle naopak reagoval velmi pohotově. Oceňují se technické finesy a jak to ten dotyčný zvládá, nebo nezvládá,“ upozorňuje Just.

Zdevastovaná kampaň, málem i řád a klid

Just je mimo jiné autorem slovníku floskulí. U jednoho z vydání anotace uvádí, že by měl být příručkou pro všechny, „počínaje prezidentem a konče posledním houmlesákem“.

Bezobsažné fráze šlo zachytit i v posledních prezidentských volbách. Očekával například, že floskulí by se mohlo stát heslo Petra Pavla: Řád a klid. „Ale když to koresponduje s jeho jinými projevy, už ne volebními, tak jsem se s tím nakonec smířil,“ podotkl.