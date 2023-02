Brendan Fraser se vrátil díky Velrybě. Jako téměř třísetkilový otec napravuje vztahy i v českých kinech

„Byl jsem za tu šanci vděčný. Dal jsem do role Charlieho vše, co jsem měl. Nic jsem nezadržoval, byl jsem to celý já,“ tvrdí čtyřiapadesátiletý herec o roli muže, který vidí v ostatních vždy jen to dobré.

Určitě Scorsese, možná Oscar

Do ústraní se nevrací. Čeká ho teď třeba role v chystaném snímku Killers of the Flower Moon od Martina Scorseseho. Po boku Leonarda DiCapria a Roberta De Nira hraje v příběhu inspirovaném skutečným zločinem z dvacátých let minulého století, kdy kvůli ropě byli vražděni příslušníci indiánského kmene Osedžů. Vyšetřování se zapsalo do historie jako první velký případ tehdy poměrně mladé FBI.

Fraser si možná také dojde pro svého prvního Oscara. Nominován je na nejlepšího herce v hlavní roli právě za Velrybu. Oscara můžou získat rovněž maskéři, kteří Frasera kvůli natáčení „spravili“ na potřebných téměř tři sta kilo. Prestižní filmové ocenění se uděluje 13. března.