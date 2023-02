Titanic se vrací do kin v nové verzi. Cameronova tragická love story podle publicisty nezestárla

Více než tříhodinový snímek měl světovou premiéru 14. prosince 1997, čeští diváci se dočkali později – 5. února 1998. Katastrofické romantické drama s přelomovou obrazovou stránkou, která spoléhala i na praktické triky, bylo oceněno jedenácti Oscary. Když Cameron přebíral sošky za nejlepší film či režii, na pódiu zajásal, že je „král světa“. Dodnes je film bez započtení inflace třetím nejvýdělečnějším filmem historie.

Nová verze znamená, že je v některých sálech v multiplexech snímek promítán ve verzi označené v programu jako 3D HFR. Kromě třetího rozměru tak diváci mohou očekávat ostřejší, plynulejší a vyhlazenější obraz zejména v akčních scénách. Toho je docíleno díky promítání dvojnásobného množství políček za sekundu. V podobné formě je v některých sálech uváděna i Cameronova novinka Avatar: The Way of Water.

„Někomu se to líbí, někdo tím naopak opovrhuje,“ říká filmový publicista František Fuka o nové verzi. Sám viděl Titanic pouze ve 3D, které se podle něj podařilo přidat velmi decentně. „Kdybyste neměli na nose brýle, tak byste si v mnoha scénách ani nevšimli, že tam to 3D je. To je dobře. Cameron je jeden z mála lidí, kteří dokáží 3D udělat tak, aby neobtěžovalo, bylo funkční, trochu vylepšovalo film, ale netlouklo do očí,“ dodává.