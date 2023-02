Po Brně ani v Izraeli nechce Čapkova Matka pustit syna do války

S propagací a organizací hostování pomohlo brněnskému divadlo České centrum v Tel Avivu. „Není úplně jednoduché tak velký soubor přivézt. Výjimečný je i fakt, že vystoupí v Habimě, tedy v izraelském národním divadle, kde vždy hrají ty nejlepší zahraniční soubory, takže je to určitě pocta,“ uvedl Mikoláš.

Habima na oplátku přiveze do Brna inscenaci The One My Soul Loves, která zpracovává útok na telavivský podnik pro LGBTQ+ komunitu v roce 2009. Hra bude součástí festivalu Divadelní svět Brno.