Síla je v každodenním životě potřebná, nepochybuje malířka Silvia Krivošíková

Do obrazů se propisuje také prostředí, ve kterém žila. Narodila se sice na Slovensku, mnoho let ale strávila v Portugalsku a nyní je jejím domovem Vídeň. „Je tam prvek latentního nomádství. Životní podmínky ji závaly do nového prostředí, se kterým se musela nějak vyrovnat – jak jazykově, tak existenčně,“ doplňuje kurátor Petr Vaňous.

Svět výtvarnice prožívá jako arénu k obhájení vlastní existence. S životními překážkami různého druhu a závažnosti se ale poměřuje na obrazech v pohádkově či baladicky laděných příbězích.

Podle kurátora její malby fungují jako poetická obrana. Zosobňují vše, co je pro autorku v životě podstatné. Dítě, vztah, jídlo, domov, odpočinek, práce nebo radost z maličkostí přitom mohou mít pro obnovu vitality překvapující obsah motýlího efektu.

Die Kraft vystavuje Silvia Krivošíková v Trafo Gallery do 12. března.