Danny Smiřický se stal hrdinou i zbabělcem divadla o české společnosti

Smiřický figuruje i v řadě Škvoreckého povídek a románech Tankový prapor, Mirákl či Příběh inženýra lidských duší. Stárne se svým autorem a spolu s ním prožívá proměny české společnosti po únoru 1948, turbulence šedesátých let i emigraci do Kanady.

A také návrat do svobodné země, kde Škvorecký našel své přátele, kteří prožili jiný život než on. Propojit jejich světy a najít porozumění nebylo lehké. „Měla by ukázat česká selhávání, české pády, české hrdinství,“ podotknul k inscenaci režisér Radovan Lipus.