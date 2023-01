Všechny báječný věci, kvůli kterým stojí za to žít, probírá Richard Krajčo i s diváky

I když je Ungelt komorní scéna, monodrama zařadilo do repertoáru naposledy před mnoha lety. Všechny báječný věci ale dramaturga Pavla Ondrucha přesvědčily. Seznam věcí, pro které stojí za to žít, si hlavní hrdina začne psát ještě jako kluk, když se jeho máma pokusí o sebevraždu. Důvody k životu pro ni sepisuje do dospělosti, nejen proto, že matka se pokouší spáchat sebevraždu opakovaně, ale i kvůli sobě a svým životním nejistotám.

„Život není jen o těch velkých věcech, ale velké věci mohou být často ukryté v něčem malém, co může mít úplně stejnou hodnotu,“ sděluje Richard Krajčo poselství inscenace.

Hra počítá s improvizací. Kromě několika „báječných věcí“ předepsaných scénářem měl Krajčo ve vymýšlení dalších položek volnou ruku. K důvodům, proč žít, zařadil tak nečekaně třeba i televizní soutěž AZ-kvíz.

Hrají i diváci

Do monodramatu doslova vtahuje i diváky, pokud se nechají. I vlivem jejich zapojení se situace na jevišti ne vždy vyvíjí podle scénáře. „Dlouho jsme to zkoušeli doma v obýváku. Vystavovala jsem ho různým situacím,“ podotýká režisérka inscenace a zároveň manželka hlavního a jediného představitele Karin Krajčo Babinská.

Podle dramaturga Petra Ondrucha navazují Všechny báječný věci důstojně na inscenaci Deštivé dny, která patří k repertoárovým stálicím Ungeltu. Příběh dvou policejních parťáků se hraje už více než deset let. Richardu Krajčovi vynesl Cenu Thálie, jeho jevištnímu partnerovi Davidu Švehlíkovi širší nominaci.