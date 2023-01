Být do osmdesáti pankáč není ideální, říká Zeller z Cocotte Minute

Od určujícího alba Czeko dělí Cocotte Minute bezmála dvacet let. Z členů kapely jsou čtyřicátníci, věk se odráží i v tématech skladeb a ve zdrojích inspirace.

„Nemůže každý autor psát jen o sobě. To by se většina třeba ruských autorů pověsila, ještě než by něco napsala. Když člověk začíná s kapelou jako mladý, tak témata samozřejmě souvisí s revoltou, vnímáním sebe vůči okolí, agrese, sebedestrukce. Někdo to vrazí do fetu, někdo do laděných žigulíků, někdo do muziky nebo jiného umění, což je, myslím, ta nejlepší varianta,“ míní Zeller.

Změna témat pro písně přichází se změnou věcí, které se člověka dotýkají, „pokud za každou cenu nechceš být do osmdesáti pankáč a hardcorista a být proti všemu,“ poznamenává frontman. „Nemyslím si, že je to ideální cesta, ty věci patří do určitého věku. Mladý jsou n*****ý, starý mají nadhled a ty úplně starý jsou mrtvý,“ shrnuje.

Cocotte Minute naposledy vydali v roce 2018 EP Veď mě!, další chystají na konec tohoto roku. Zllá láska má obsahovat tři písně. První z nich – Řeku – kapela vypustila už loni. „Písnička o lásce je v našem případě překvapivá aktivita,“ říká Zeller. Dodává, že Cocotte Minute dělají jen songy o tragické lásce, co dopadne vždycky špatně.