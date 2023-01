Zemřela rocková legenda David Crosby. Bylo mu 81 let

„S velkým smutkem po dlouhé nemoci zemřel náš milovaný David (Croz) Crosby,“ citovalo Variety jeho manželku.

Hudebník loni oznámil, že končí s koncertováním. „Jsem už na to příliš starý. Nemám výdrž, nemám sílu,“ prohlásil tehdy s tím, že s nahráváním písní však nekončí a pracuje, jak jen to jde. „Nahrávám s překvapivou rychlostí. Nyní je mi 80 let, takže poměrně brzy zemřu. Takže se snažím vydat co nejvíc muziky,“ prohlásil tehdy. Nedávno však Crosby podle serveru Variety řekl, že svůj názor změnil a chce znovu vystupovat.

Agentura Reuters označila Crosbyho za jednoho z nejvlivnějších rockových zpěváků 60. a 70. let, kterého nenasytný návyk na drogy přivedl do vězení. Crosby dlouhá léta zápasil s alkoholem a drogami, v roce 1994 podstoupil operaci jater. V prohlášení o své operaci tehdy uvedl, že „měl opět velké štěstí“.