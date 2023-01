U2 se rozhodli cestovat časem. Na nové desce nahráli své staré skladby „intimněji"

První skladbu z nové kolekce už U2 zveřejnili tento týden. Hit Pride (In The Name of Love) nahráli ve ztišeném aranžmá s akustickou kytarou coby hlavním doprovodným nástrojem. Úryvky z alba Songs Of Surrender byly slyšet už v audioverzi autobiografie zpěváka U2 Bona (Surrender: 40 Songs, One Story).

Fanoušci slavné čtveřice se mohou těšit i na nové verze hitů jako With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday nebo Invisible. Písně mají nová tempa i některé tóny, akordy a dokonce i slova.

„V hudbě je možné cestovat časem,“ poznamenal k albu kytarista kapely The Edge, vlastním jménem David Howell Evans. „A my jsme byli zvědaví, jaké by to bylo, kdybychom přenesli do současnosti své starší písně. Intimita nahrazuje postpunkovou naléhavost. Velkolepý song je nějakým způsobem nezničitelný,“ dodal hudebník.