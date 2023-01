Slovácké divadlo hraje se špatně rozdanými kartami. Nastudovalo Dealer's Choice

Divák se dostane do čistě pánské společnosti, mezi zaměstnance restaurace, kteří se každou neděli scházejí v suterénu podniku na poker.

Ve Slováckém divadle se ale hraje tak, aby publikum hercům doslova vidělo do karet. „Pro nás je to komplikované nejenom herecky, textově, výrazově, ale taky technicky. Protože máme balíčky přesně namíchané tak, aby vycházely. Když jsou nějaké tmy, tak si je přehazujeme. Rozdáváme karty na stůl, dáváme tam žetony. Ale snažíme se to udělat tak, aby to bylo pravdivé,“ podotýká jeden z herců Pavel Šupina.

Blufování v kartách i v životě

Karetní hra je nicméně v té divadelní jen prostředkem, jak se přiblížit k postavám. Všichni hráči jsou nespokojeni s kartami, které jim život rozdal. Přitom – stejně jako v pokeru – blufují, že je vše v pořádku.

„V podstatě pro každou postavu představuje každotýdenní hraní pokeru něco jiného. Nějaký jiný sen, nějakou tužbu, ve které víceméně ztroskotává,“ dodává dramaturgyně Iva Šulajová.

Kartami zamíchá nečekaný příchod tajemného profesionálního hráče, který rozehrává partii, v níž lze prohrát daleko více než jen peníze. Podle herce Pavla Majkuse není Dealer's Choice komedií od začátku do konce. „Je to hra velice svižná, s typicky anglickým humorem,“ upřesňuje.

Dvanáct sezon v Dejvickém divadle

Autor Patrick Marber se proslavil především hrou Na dotek (Closer), díky na Oscara nominované filmové adaptaci. Dealer's Choice je jeho dramatická prvotina. V české premiéře ji v roce 2010 uvedlo Dejvické divadlo a hrálo ji dosud jako jediná tuzemská scéna. Celých dvanáct sezon, derniéru mělo pražské nastudování loni v květnu.

Divácký úspěch je pro Slovácké divadlo příslibem, že i pro něj by Dealer's Choice mohlo znamenat výhru.