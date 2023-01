Česky vychází román o životě na prodej. Autor Jukio Mišima šokoval svou rituální sebevraždou

Mišima se účastnil na začátku šedesátých let demonstrací proti nové smlouvě, jejímž podpisem vítězné Spojené státy a poražené Japonsko revidovaly poválečné dohody. Porážka císařství přinesla paralýzu jeho armády na desítky následujících let.

„Antihrdina knihy, který se marně snaží zbavit se své existence, pro kterou nemá žádný užitek, je alter egem autora, který zinscenoval smrt, o níž on i publikum, které se vysmívalo jeho poslednímu projevu, věděli, že je mimo realitu,“ uvedly ke knize The Japan Times.

„Mišima si dal tu práci, že mnicha navštěvoval ve vězení, vedl s ním dlouhé rozhovory. Román je situován do zenového chrámu a Mišima používá zenovou argumentaci. A to tak, že čtenář postupně začíná protagonistovi rozumět,“ podotýká japanistka.

Autobiografická Zpověď masky

Zlatý pavilon je pokládán za jedno z nejvýraznějších děl japonské moderní literatury vůbec. Slávu mezi japonskými čtenáři ale Mišimovi získala už dřívější Zpověď masky. Líčení dětství a dospívání je považováno za autobiografický příběh.

„Ale sám Mišima říkal, že hned na začátku své kariéry zvolil takový styl, který ho více zakrývá, než aby ho prezentoval. Jméno Juko Mišima je jeho pseudonym a dá se říci, že Zpověď masky je autobiografickou glosou osobnosti, do které se stylizoval. Ale to, do jaké míry to skutečně odráží jeho emoce a jeho prožitky, je velice diskutabilní,“ míní Dita Nymburská.

S románem Zpověď masky se mohli čeští čtenáři poprvé seznámit v roce 2019, Zlatý pavilon vyšel česky poprvé v devadesátých letech, opětovného vydání se dočkal loni.