Zdravotnice i snajperky. Andělé v zeleném připomínají ženy v bojích druhé světové války

Od bitvy u Sokolova v březnu 1943, kde se mimořádně vyznamenala, pak prošla celou bojovou cestou 1. československého armádního sboru až do vlasti. „V bitvě na Dukle byla zraněna, do konce života měla v hlavě střepinu,“ prozradila historička Alena Flimelová, na jejíž publikaci Ve stínu mužů výstava volně navazuje.

Nemalá část účastníků války si odnesla traumata, upozorňuje historička. Dnes veteránům pomáhají komunitní centra. První bylo zřízeno v roce 2016 v Brně, následovala další v Olomouci a Praze, centrum by mělo vzniknout i v Táboře.

Osmnáct tisíc válečných veteránů

Resort obrany eviduje podle údajů na jeho stránkách zhruba osmnáct tisíc novodobých válečných veteránů. Válečným veteránem se stávají vojáci, hasiči, policisté nebo i civilisté, kteří dostanou od ministerstva obrany příslušné osvědčení. Podmínky stanovuje zákon, v současné době musí na zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu strávit minimálně devadesát dnů.

Česká republika stále má přes stovku veteránů bojů z druhé světové války, další skupinu tvoří účastníci třetího, protikomunistického odboje. Naprostou většinu ale představují vojáci, kteří zažili novodobé zahraniční mise. Komunitní centra jim poskytují poradenství v oblastech práva, financí, psychologie, využít lze i služby kaplana. O pomoc se na centrum mohou obrátit i rodinní příslušníci, kteří například zažívají náročné situace s někým blízkým, který se vrátil z mise.

Muži si zvykli

„Začlenit se zpátky do běžného života a řešení každodenních starostí v misích neznáme. Návrat do té reality je mnohem těžší, ale většinou s podporou rodiny se to zvládne velmi dobře,“ říká Pavla Smrčková, která v armádě působí od konce devadesátých let. Na první zahraniční misi odjela do Iráku, poté do Kosova.

Zatímco dříve byly ženy v armádě spíše výjimkou, dnes jich jsou necelé čtyři tisíce, což odpovídá zhruba třinácti procentům z celkového počtu. „Slouží nejen na pozicích zdravotnic. Nechci říct, že nás muži berou jako rovnocenné partnery, ale zvykli si, že v armádě vedle nich jsme,“ dodává Smrčková. České ozbrojené síly mají i dvě generálky.