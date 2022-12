Film, v němž se vznášíte, ale i předražený spořič. Pokračování Avatara kritici chválí hlavně za efekty

Úchvatné 3D vizuální efekty vyzdvihuje i The Hollywood Reporter: „Na The Way of Water je nejúžasnější, jak přesvědčivě dokáže obhájit CGI v době, kdy se většina produkcí s velkým podílem vizuálních efektů spokojí s rutinní účinností, která z filmů vyčerpala většinu jejich kouzla. Na rozdíl od jiných režisérů, kteří občas nechali své tvůrčí instinkty zadusit technologickými experimenty, se Cameron v umění digitálních prostředků vyžívá.“

„Velryba na suchu“

Recenze připouští, že rozmanitost digitálního světa a velkolepě pojaté akční scény pomáhají si tolik nevšímat slabšího příběhu a dialogů, podobně jako tomu bylo v původním Avatarovi. Přestože se ve filmu najdou emotivní pasáže.

Kritik deníku The Guardian je mnohem nemilosrdnější. Nového Avatara nazval „velrybou na suchu“. „Příběh, který by vystačil na třicetiminutový animák je nějakým programem umělé inteligence roztažený do tříhodinového velkolepého filmu,“ shrnuje recenzent své postřehy. Zvláštní dojem na něj neudělaly ani vizuální efekty.