Hodiny odtikávají jeden den Virginii Woolfové i v opeře

Jeden den prožívají ženy nově i v Metropolitní opeře. „Začal jsem přemýšlet, co můžete udělat v hudbě tak, jak to nelze ve filmu nebo v knize. Jak můžete představit příběhy a jejich linky postupně prolínat. To vše je na operním jevišti možné skrze hudbu a harmonii,“ uvedl autor opery Hodiny Kevin Puts. Hlavních rolí se v operní verzi ujaly Renée Flemingová, Kelli O'Haraová a Joyce DiDonatová.

MET v nadcházející sezoně kromě Hodin nabídne také klasické opery Mozarta a Wagnera, díky přenosům do kin na ně mohou „zajít“ i čeští diváci.