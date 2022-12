„Miluju Madrid, ale kdo je Franco?“ Sepetysová píše fikci, aby teenageři znali historii

Ruta Sepetysová žije ve Spojených státech, kam její otec uprchl z Litvy po druhé světové válce. Spisovatelka ze svého původu čerpala inspiraci k románovému debutu V šedých tónech. Příběh o patnáctileté Lině, která je z Litvy okupované Sověty deportována do pracovních táborů na Sibiři, se stal celosvětovým bestsellerem.

Historickou látku neopustila Sepetysová ani v dalších knihách. Do doby druhé světové války se vrátila románem Sůl moře o potopení lodi Wilhelm Gustloff, kvůli němuž našlo v Baltském moři smrt několik tisíc lidí, většinou válečných uprchlíků. Napsala také dva příběhy z padesátých let. Mlčící fontány se odehrávají v Madridu v diktatuře generála Franka, Potrhaná křídla v New Orleansu. Všechny tituly vyšly v českém překladu.

„Oni stále poslouchali“

Námět na nejnovější román Musím tě zradit našla autorka při představování jedné ze svých knih při autorském čtení v Rumunsku. „Začali jsme hovořit o dějinách země, když tu se rozhovor zastavil a jedna z žen u stolu se podívala pod popelník. Pak řekla: ‚Omlouvám se, to je síla zvyku. Oni stále poslouchali.' Zeptala jsem se, kdo poslouchal. Odpověděla, že chlapci s modrýma očima. A vynořil se příběh o atmosféře hromadného sledování, o jakém jsem nikdy nečetla. Chtěla jsem vědět víc,“ vypráví Sepetysová.

Do Rumunska se v následujících letech vracela, aby nasbírala výpovědi o životě v diktátorském režimu Nicolaea Ceausescua a jeho krvavém svržení v roce 1989. „Vedla jsem rozhovory s desítkami a desítkami lidí, pomohli mi tento příběh odvyprávět autenticky. Dobrá historická fikce stojí na ramenou prací, které jí předcházejí, tedy literatury faktu, historických textů, akademických pojednání, svědectví, deníků,“ míní Sepetysová.

Smyšleným hrdinou knihy se stal sedmnáctiletý Cristian, jehož tajná policie nutí, aby donášel na své blízké. Když přijde revoluce, dychtivě se připojí k boji za změnu, jenže se ukáže, že svoboda má svou cenu.

Poutavý příběh o historii

Podle spisovatelky mladé Američany příběhy ze složitých evropských dějin dvacátého století zajímají. I proto, že je ne vždy znají. „Když jsem řekla americkým čtenářům, že jsem napsala knihu zasazenou do Madridu v době Frankova režimu, několik lidí mi řeklo: ‚Miluju Madrid, byl jsem tam třikrát, ale kdo je Franco?' Chybí povědomí o těchto událostech, ale poutavým příběhem se mi třeba podaří vyvolat o ně zájem,“ říká.

Chce podle svých slov navést čtenáře ke zdrojům, z nichž sama čerpá, tedy memoárům či literatuře faktu.