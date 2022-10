Cyrana ve Slováckém divadle trápí místo nosu kožní onemocnění, ale pořád také láska

Podle autorů nastudování zůstává téma u Rostandovy klasiky i Crimpovy beatboxové romance stejné – tázání se po tom, co tvoří, kým jsme, co je skutečné a co jen zdání a co chceme považovat za důležité.

Tuto otázku si Cyrano z Bergeracu klade od roku 1897, kdy bylo drama poprvé uvedeno. V pražském Národním divadle mělo premiéru už dva roky po té světové. Prvním českým Cyranem byl Jakub Seifert. Po něm si titulní roli zahráli například Eduard Vojan, Zdeněk Štěpánek, Karel Höger, Bedřich Karen, Otomar Krejča či Jaromír Hanzlík a jiní. V novém miléniu třeba Tomáš Dastlík, Martin Stropnický, Martin Huba nebo Daniel Bambas.